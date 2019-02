Un succès sur le fil pour le HCC

Une victoire au bout du suspense pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les joueurs des Mélèzes se sont imposés 3-2 face à Kloten mardi soir en Swiss League de hockey sur glace devant 2'135 spectateurs. Les hommes de Serge Pelletier ont réussi à renverser la situation après avoir été menés de deux longueurs dans cette partie.

Le début de match a rapidement tourné à l’avantage des visiteurs, mardi soir. Les Zurichois, plus entreprenants en début de rencontre, ont trouvé la faille dans la défense chaux-de-fonnière par l’intermédiaire de Jack Combs (15’) à la suite d’un contre rondement mené. Thibaut Monnet a même réussi à donner deux longueurs d’avance aux Aviateurs en début de deuxième tiers-temps (25’) sur une contre-attaque éclair, alors que le HCC évoluait à 5 contre 4 !

Puis, le match a tout simplement basculé. Les réussites de Jérome Bonnet (28’) et de Timothy Coffman (31’) ont permis aux hommes de Serge Pelletier d’égaliser et de relancer complètement le match. Après de multiples occasions de part et d’autre, c’est finalement sur ce score de parité, 2-2, que les deux formations ont rejoint une deuxième fois les vestiaires.

Le troisième tiers-temps est longtemps resté indécis entre deux équipes soucieuses de ne pas commettre l’erreur de trop. Mais à quatre minutes de la fin du temps réglementaire (57’), Adam Hasani, bien servi par Alain Miéville, a réussi à tromper une troisième fois la vigilance du portier zurichois Joren van Pottelberghe.

Au classement, le HC La Chaux-de-Fonds remonte à la deuxième place et revient à quatre longueurs du leader de Swiss League, Ajoie. Prochaine échéance pour les hockeyeurs des Mélèzes justement face aux Jurassiens vendredi à Porrentruy. /gjo