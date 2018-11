Arno Del Curto démissionne

Arno del Curto, c’est du charisme, c’est une énergie débordante. Il est sans nul doute un des entraîneurs les plus marquants du sport helvétique. 22 ans déjà que sa détermination et sa rigueur font le quotidien du hockey suisse. Sa passion l’illumine, ses coups de gueule l’enveniment. L’entraîneur davosien est avant tout un adepte du beau jeu, lui qui a mené Davos au titre national à six reprises. Amoureux du spectacle offensif, Arno del Curto, a également conduit son club à cinq victoires dans la prestigieuse Coupe Spengler. En 22 ans, il en a vu passer dans la cathédrale grisonne. Ses fidèles lieutenants, les frères von Arx, Andres Ambühl, Michel Riesen et les stars Joe Thornton, Rick Nash ou encore Niklas Hagman. Arno del Curto n’a pas non plus hésité à lancer de jeunes joueurs du cru dans le grand bain, à l’image de Jonas Hiller, ou encore Beat Forster.

Depuis 1996, ce sont ses qualités de meneur d’hommes qui ont fait le bonheur des Davosiens, lui qui était très proche de ses joueurs. Son look nous a aussi marqués, avec ses lunettes d’Harry Potter vissées sur le nez et ses cheveux en bataille. Oui, Arno, vous allez nous manquer.