Victoire par forfait pour la Neuchâtel Hockey Academy

La Neuchâtel Hockey Academy gagne par forfait. Les Hirondelles ont remporté sur le tapis vert 5-0 l’acte II des play-out de Ligue A féminine de hockey sur glace contre Weinfelden. C’est donc 2-0 pour les Neuchâteloises dans cette série qui se joue au meilleur des cinq matches.

Cette partie gagnée par forfait aurait dû se disputer dimanche soir dernier. Mais elle a été annulée car le match de play-off de Swiss League entre Thurgovie et Olten s’est terminé en prolongations et a donc repoussé la rencontre de la Neuchâtel Hockey Academy de plus de 60 minutes. Weinfelden n’a pas pu garantir la tenue de ce match à l’heure prévue. L’équipe thurgovienne est donc pénalisée par une défaite sur le tapis vert.

L’acte III des play-out se tient samedi à 17h aux Patinoires du Littoral. /comm-jpp