Le HCC au pied du mur

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a plus le choix, s'il veut poursuivre sa saison, il devra remporter ses trois prochains matches face au HC Ajoie. L'équipe des Mélèzes s'est inclinée 3-2 après prolongations dimanche soir à Porrentruy lors de l'acte IV de sa série de quart de finale de play-off de Swiss League. Les Chaux-de-Fonniers sont ainsi mené 3-1 dans la série.

Domination outrageuse

Le HCC a pourtant largement dominé les débats dans les deux premières périodes. Les Abeilles ont notamment bouclé le premier « vingt » avec 19 tirs cadrés contre 5 pour les Vouivres ! Mais le tableau d’affichage n’indiquait que 1-0 au moment du premier coup de sirène. Si Bonnet a pu trouver la faille suite à une mauvaise relance de Devos (6e), les Neuchâtelois se sont ensuite systématiquement heurtés à un Dominic Nyffeler encore très à son avantage dans la cage ajoulote. Il a même été sauvé par son poteau à la 25e sur un envoi de McPherson. Dans la foulée, c’est Augsburger qui a pu doubler la mise suite à une erreur d’Hauert.

Le HCA a tout de même pu réduire le score en fin de deuxième tiers. Jordane Hauert profitait d’une pénalité différée pour loger le palet au fond des filets de Tim Wolf (38e).

La glace s’en mêle

L'histoire était tout autre lors du troisième tiers. Un troisième tiers qui aurait d'ailleurs pu ne jamais avoir lieu. À leur retour sur la glace pour l'ultime période, les arbitres ont constaté que des trous s’étaient formés devant le banc chaux-de-fonnier. Tout le monde a été renvoyé aux vestiaires et il a fallu plus de 20’ pour remettre en état l’aire de jeu. Les capitaines et staffs techniques des deux camps ont finalement pris la décision de poursuivre la rencontre.