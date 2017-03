Le HCC est mené deux zéro

Le HC La Chaux-de-Fonds est malmené par le SC Rapperswil en demi-finale des play-off de Ligue nationale B de hockey sur glace. Le club chaux-de-fonnier perd désormais 2-0 dans sa série. Après leur défaite de dimanche à domicile, les joueurs d’Alex Reinhard se sont encore inclinés 5-2 mardi en terre st-galloise.

Le HCC a concédé l’ouverture de la marque à la 7e minute de jeu en infériorité numérique. Mené 1-0, le club chaux-de-fonnier a bien tenté de revenir à la marque. Mais il a manqué par moment d’un brin de mordant face à une formation st-galloise très bien organisée et solide défensivement. La folie des play-off n’était pas toujours là.

Néanmoins, le HCC est parvenu à égaliser à la 46e par Hecquefeuille à cinq contre quatre sur un service parfait de Burkhalter. L’équipe d’Alex Reinhard n’a pas poursuivi sur cette lancée. Elle a concédé beaucoup trop de pénalités inutiles pour prétendre l’emporter au Lido. La fin du match a tourné à l’avantage de St-Gallois plus clairvoyants et plus efficaces, tout en développant un jeu simple.

L’acte trois se tient vendredi à la patinoire des Mélèzes./mne