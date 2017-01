Le HCC percevra davantage d’argent issu des droits TV

Des sous en plus pour le HCC. Grâce aux nouveaux contrats TV conclus avec UPC et la SSR, le HC La Chaux-de-Fonds va recevoir 230'000 francs la saison prochaine contre 107'000 francs jusqu’ici. La nouvelle clé de répartition a été validée aujourd’hui lors d’une assemblée extraordinaire des clubs de Ligue Nationale. Le hockey sur glace suisse touchera en moyenne 35,4 millions de francs par année sur les recettes qui proviennent de l’exploitation des droits médiatiques à partir de la saison prochaine et jusqu’à 2022 y compris. Chaque club de Ligue A percevra pour la saison prochaine 1,655 million contre 688'000 francs auparavant. /comm-jpp