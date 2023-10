Rien à faire pour Xamax face à Lausanne

Le Lausanne-Sport trop fort pour Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » ont été dominés 4-0 par la formation de Super League de football jeudi après-midi en match amical. Les hommes d’Uli Forte ont rapidement courbé l’échine face à la formation vaudoise. Ils ont encaissé l’ouverture du score sur un pénalty de Noë Dussenne (16’). Au stade Bois-Gentil, les Lausannois ont ensuite aggravé la marque sur corner et une tête de Chris Kablan (25’) et par une réussite d’Antoine Bernede (30’). L’ultime but de la rencontre est tombé juste après le retour des vestiaires, à nouveau sur pénalty, par Stjepan Kukuruzovic (50’).

Neuchâtel Xamax se tourne désormais vers son prochain match de championnat et la réception du FC Stade Nyonnais, le vendredi 20 octobre à 19h30. /gjo