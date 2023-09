Xamax : « On doit tout faire pour créer la surprise »

La Maladière va vibrer pour l’un des moments forts de la saison. Neuchâtel Xamax reçoit Young Boys vendredi soir en 16e de finale de la Coupe de Suisse de football. Un défi de taille pour les « rouge et noir » face au champion de Suisse en titre bernois. Si le coach xamaxien a conscience de la difficulté du challenge qui lui est proposé, il veut croire en l’exploit des siens, dans un format de compétition qu’il apprécie. « Ce sont des matches à décision, il n’y a pas de duel retour et on ne peut plus corriger les erreurs. Il doit y avoir un vainqueur », souligne Uli Forte.





Continuer à jouer son jeu

Pour venir à bout de la formation bernoise, qui s’est récemment qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des Champions, Neuchâtel Xamax doit « jouer son jeu ». Uli Forte insiste : « contre des équipes comme YB, on ne peut pas seulement défendre. Jouer, c’est la clé pour Xamax ».