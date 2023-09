Raphaël Nuzzolo : « On sent un élan positif à Neuchâtel »

Un match à la saveur spéciale pour Raphaël Nuzzolo. L’ancien joueur de Neuchâtel Xamax a pris ses nouvelles fonctions au début du mois au sein de la cellule de scouting de Young Boys. Vendredi soir, son club défie celui qu’il a quitté il y a quelques mois. La légende « rouge et noir » dit « se réjouir énormément de revoir des tribunes garnies. C’est aussi dû au bon début de championnat de Xamax. On sent un élan positif qui est revenu depuis le début de la saison avec les résultats », explique Raphaël Nuzzolo qui était invité dans La Matinale délocalisée au centre-ville ce vendredi. « Un match intéressant, mais j’espère quand même à la fin une victoire de Young Boys ».