Xamax sauve la mise sur le gong

Un voyage à l’étranger qui se solde par un résultat nul pleinement mérité, arraché dans les arrêts de jeu : Neuchâtel Xamax a partagé l’enjeu 1-1 ce dimanche au Liechtenstein contre Vaduz, à l’occasion de la 5e journée du championnat de Challenge League de football. Les joueurs d’Uli Forte demeurent ainsi invaincus, mais ils perdent leur place de leader au classement.

Neuchâtel Xamax n’a rien volé, bien au contraire. Les « rouge et noir » ont dominé les débats : rien qu’en 1re mi-temps, les statistiques font état de 15 tirs favorables contre 2 à l'adversaire. Les Neuchâtelois ont même touché à deux reprises du bois avant la pause. Une domination stérile et qui manquait peut-être de précision au moment du geste final. Et c’est même, Vaduz qui a profité d’une contre-attaque pour ouvrir la marque par le Bosnien Dejan Djokic à la 85e minute de jeu. L’affaire aurait pu en rester là, mais tout comme lors du match disputé à Nyon, les protégés d’Uli Forte n’ont pas abdiqué. Ils ont arraché l’égalisation dans les arrêts de jeu, sur le gong, à la suite d’une reprise désespérée, mais spectaculaire de Mats Hammerich.

Si après cinq journées de championnat, Neuchâtel Xamax perd sa première place au classement, le club de La Maladière reste en embuscade à la 3e place, avec deux points de retard sur Wil – le nouveau leader – et Sion. /mne





Le télégramme du match





Le classement de Challenge League