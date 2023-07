Simone Rapp débarque à Xamax

Un attaquant d’expérience pose ses valises à la Maladière. Simone Rapp rejoint les rangs de Neuchâtel Xamax. L’avant-centre de 30 ans a signé mardi un contrat avec le club « rouge et noir » de Challenge League de football. S’il arrive de Karlsruhe, en 2e division allemande, Simone Rapp connaît le football suisse comme sa poche. Il a évolué sous les couleurs de Locarno, Wohlen, Thoune, Lausanne, St-Gall ou encore Vaduz, équipe avec laquelle il a inscrit 16 réussites en 24 matches lors de la saison 2021/2022. Au total, il a disputé 153 matches de Challenge League et 141 rencontres de Super League. Du haut de ses 193 centimètres, le buteur tessinois vient compléter l’effectif du coach Uli Forte. Ce dernier indiquait vendredi chercher encore un buteur, un défenseur central et un latéral gauche en vue de la reprise du championnat vendredi face à Schaffhouse. /gjo