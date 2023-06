Défenseur expérimenté à Xamax

Un nouvel arrière central à Neuchâtel Xamax, en Challenge League de football : le club « rouge et noir » a annoncé lundi l’engagement de Sead Hajrovic en provenance d’Yverdon Sport. Ce défenseur de 30 ans a suivi toute la filière de formation de Grasshoppers avant de s’engager avec Arsenal en 2009. Champion du monde des moins de 17 ans avec l’équipe de Suisse en 2010, Sead Hajrovic a passé trois ans en Angleterre entre la réserve d’Arsenal et Barnet. Il est revenu en Suisse en 2013 : il a transité entre Grasshopper, Winterthour et Wohlen avant de tenter une expérience au Viktoria Köln en troisième division allemande en 2020. Lors des deux dernières saisons, il était devenu un titulaire indiscutable au sein d’Yverdon, club avec lequel il a donc fêté la promotion en Super League au terme de l’exercice écoulé. C’est un joueur d’expérience qui compte 227 matches en Challenge League. La durée du contrat n’a pas été précisée. /comm-mne