Christophe Moulin de retour à Xamax

Christophe Moulin a été nommé directeur du football de Neuchâtel Xamax. C’est ce qu’indique le club « rouge et noir » dans un communiqué ce mardi. Dans ce nouveau rôle, le Neuchâtelois assume en réalité une fonction de directeur technique porteur d’une double casquette : il assurera la responsabilité de l’ensemble des activités sportives de la Xamax Academy ainsi que de l'équipe fanion. Il sera chargé de composer l’effectif du club « rouge et noir » pour la saison prochaine, en coordination avec une cellule de recrutement, qui reste à former. En d'autres termes, l'ensemble de la gestion sportive de Neuchâtel Xamax est entre ses mains.





Retour dans son club de coeur

Christophe Moulin est un pur produit du football « rouge et noir ». Après avoir franchi toutes les étapes à Neuchâtel Xamax comme joueur (des juniors E jusqu’en 1re équipe), il a évolué dans plusieurs clubs de Ligue nationale B. Il a poursuivi sa carrière professionnelle à La Maladière en tant qu’entraîneur des juniors élite et directeur technique de la formation, sans oublier son intérim en 2004 comme entraîneur de la première équipe avec le sauvetage en Super League après les barrages contre Vaduz. Deux ans plus tard, il a quitté la Suisse pour s’engager longuement auprès de la Fédération d’Irlande du Nord. Il a effectué un bref retour à Neuchâtel Xamax, avant de transiter par l’Espérance Sportive de Tunis (comme entraîneur assistant de Michel Decastel) et Sion (en tant que directeur technique). Il a occupé ensuite durant sept années le poste de responsable du football d’élite à l’Association suisse de football. En ce début de saison, il a officié en tant qu’entraîneur assistant de Lucien Favre à l’OGC Nice, avant que les deux hommes ne soient limogés.

Christophe Moulin entrera officiellement en fonction le 1er juillet. Joint par téléphone ce mardi après-midi, il ne souhaite pas s’exprimer avant la fin de la saison et le barrage de promotion – relégation. /comm-mne