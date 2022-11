Jeff Collet : « Si on joue les deux prochains tours comme le dernier, on peut s’en sortir »

Il n’y a pas eu de cadeau de Noël avant l’heure vendredi soir pour Neuchâtel Xamax. Les footballeurs « rouge et noir » ont concédé une défaite sans discussion 3-1 sur le terrain d’Yverdon à l’occasion du dernier match avant une (longue) pause hivernale où les dirigeants auront matière à réfléchir.

Le constat est sans appel : Neuchâtel Xamax passera l’hiver en position de relégable à la dernière place du classement de Challenge League. Après une série de six matches sans défaite (une victoire pour cinq nuls), les joueurs de Jeff Saibene se sont montrés peu inspirés sur le plan offensif.

Pas de quoi rendre pessimiste le président xamaxien Jeff Collet. « Ce soir je suis déçu parce qu’on a fait un mauvais match. Maintenant, il faut voir le deuxième tour dans sa globalité : on a fait de gros progrès, on a recollé au peloton et on a progressé », explique le dirigeant du club neuchâtelois, dans l’entretien accordé à RTN.