Commentaire : Xamax, entre illusion, désillusion et espoir

Dure réalité pour Neuchâtel Xamax qui termine l'année à la dernière place de Challenge League. Du jamais vu dans son histoire. Indigne, diront certains, mais somme toute conforme à une certaine réalité. Celle du terrain, d’une première partie de championnat catastrophique, d’un entraîneur dépassé, maintenu trop longtemps, d’un recrutement raté, d'un contingent surestimé, d’une équipe mal construite pour une série de défaites tristement historiques. Il fallait agir et réagir. Chose faite avec l’engagement du nouvel entraîneur Jeff Saibene agrémenté de quelques renforts nécessaires. Un coach et son staff qui se sont attelés à reconstruire l’édifice pierre par pierre. Dur labeur, parfois dans la douleur, mais avec beaucoup de sueur. Peu à peu, l’équipe a retrouvé ses couleurs, ses esprits. Certes limitée, elle ne triche pas, se donne sans compter pour une âme retrouvée. La pente est en train d’être remontée.



Reste que Xamax demeure dernier. Cette réalité sportive ne fait-elle pas écho à celle des bureaux ? Ne dit-on pas que le terrain est le reflet des coulisses ? Ne faut-il pas une base solide pour construire un club crédible ? Neuchâtel Xamax devrait envisager de développer et renforcer sa structure administrative au lieu de surcharger ses employés. Mais aussi mieux communiquer. Car Xamax c'est aussi la réalité d'une image qui se dégrade au-delà des résultats. Des communiqués lacunaires, des durées de contrat gardées secrètes sans motif concret. Un manque de transparence qui engendre de la méfiance voire de la défiance. Difficile d’adhérer sans fixer de véritables objectifs et ambitions, de s’identifier dans une certaine forme d’instabilité, lorsque les joueurs sont empilés - plus de 60 (!) depuis la saison 2020/21 - pour dénicher les quelques talents qui partiront rapidement pour de l’argent… Certes bienvenu, mais pour quel investissement ? Quelle vision ? Quelle direction ? Quel est le véritable projet de Jeff Collet, en quoi il consiste réellement et concrètement ? Autant d’interrogations qu’il serait bon d’éclaircir rapidement avant que la flamme ne s’éteigne gentiment, mais sûrement.