Xamax battu dans le derby du lac

Le début de championnat (très) compliqué de Neuchâtel Xamax se confirme en Challenge League de football. Déjà défaits à trois reprises, voilà que les joueurs d’Andrea Binotto se sont inclinés 3-2 à la Maladière contre le surprenant leader Yverdon. Pas de quoi se mettre en confiance avant d’accueillir - dans une semaine - le Lausanne Sport.



De manière tout aussi surprenante, Xamax occupe seul la dernière place du classement avec zéro point. Si la situation n’est pas encore alarmante à ce stade de la saison, elle inquiète inévitablement. Une réaction sur le terrain, au sein du staff technique, et de la direction est désormais attendue.





Xamax avait pourtant le match sous contôle

Après l’ouverture du score yverdonnoise à la 31e minute, les « rouge et noir » ont bien réagi en égalisant dans la foulée par Alexandre Pasche, avant prendre l’avantage en début de deuxième mi-temps par Koide. Insuffisant pour les Neuchâtelois qui ont lâché en fin de match en permettant aux Vaudois de s’imposer 3-2, avec un doublé de l’inévitable Koro Koné. Dont un but sur un penalty très discutable. La défaite est toutefois rageante au regard des erreurs individuelles et du maque de réussite devant le but. Au final, si l’entraîneur Andrea Binotto est en danger, ce n’est pas lui qui est sur le terrain. /yra