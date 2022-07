Derby de la Ville à Pierre-à-Bot

La Coupe de Suisse à Pierre-à-Bot. Le derby de la Ville de Neuchâtel des 32e de finale de la Coupe de Suisse de football, entre l’ASI Audax-Friul et Neuchâtel Xamax, se tiendra à Pierre-à-Bot. Il est agendé dimanche 21 août à 16 heures. Dans un communiqué diffusé lundi, le club de 2e ligue neuchâteloise a précisé qu’il accueillera son voisin de Challenge League à domicile, dans le haut de la ville et non pas au stade de La Maladière au bord du lac.

L’accessibilité au stade sera garantie par les transports publics. Celui-ci dispose toutefois d’une capacité limitée. Il est recommandé de suivre les pages Instagram et Facebook du club sur lesquelles figureront les informations relatives à la commande de tickets en ligne. /comm-mne