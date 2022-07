Louis Mafouta à Rouen

Louis Mafouta et Neuchâtel Xamax, c’est terminé. Le club « rouge et noir » a annoncé vendredi le départ de l’attaquant centrafricain via un communiqué. L’homme aux 26 buts sous les couleurs xamaxiennes jouera pour Quevilly Rouen Métropole la saison prochaine en deuxième division française.

Louis Mafouta était arrivé à Neuchâtel en août 2020, en provenance du RC Grasse, club de National 2. Il a défendu les couleurs de Neuchâtel Xamax à 55 reprises avant d’être prêté au FC Metz lors de la seconde partie de la saison 21-22. /comm-gjo