Xamax impuissant contre Aarau

On parle bien de football, mais Neuchâtel Xamax n’a pas touché… le puck vendredi soir au stade de La Maladière. Devant 3'427 spectateurs, la formation « rouge et noir » s’est inclinée 3-0 face à Aarau dans le cadre de la 32e journée du championnat de Challenge League. Les protégés d’Andrea Binotto ont offert la même prestation qu’une semaine plus tôt à Vaduz : ils n’ont tout simplement pas eu leur mot à dire. Au bilan : aucun tir cadré, un coup de tête dangereux d’Henri Koide sur corner au quart d’heure de jeu et une position de coup-franc en or pour Yanis Lahouiel qui a envoyé le ballon dans les étoiles. Pas de quoi illuminer une soirée marquée par un temps gris et un vent tempétueux. Tout ça pour dire qu’Aarau était bien le meilleur.

Les Argoviens ont largement dominé les débats. Très rapides dans les transitions, sous l’impulsion du véloce Randy Schneider, ils ont systématiquement pris de vitesse la défense neuchâteloise, qui est apparue par moment dépassée. En inscrivant le 2-0 sur la dernière action de la première mi-temps, les protégés de Stéphan Keller avait fait le plus dur.