Xamax gagne dans la souffrance et avec chance

Une victoire qui tient du miracle pour Neuchâtel Xamax. Les footballeurs « rouge et noir » ont joué de chance et de malchance lors de leur rencontre face à la lanterne rouge de Challenge League. Ils se sont imposés 2-1 contre Kriens vendredi soir au stade de La Maladière devant 2'950 spectateurs et remontent à la 6e place du classement.

Les hommes d’Andrea Binotto ont concédé l’ouverture du score à la 13e minute sur une déviation de la tête d’Helios Sessolo étrangement seul au point de penalty à la réception d’un coup franc. Les Xamaxiens sont rapidement revenus au score cinq minutes plus tard à la suite d’un penalty transformé par Raphaël Nuzzolo, son 3e depuis la reprise. Il affiche quatre buts en cinq rencontres en 2022 et porte son total à six cette saison. Les Neuchâtelois ont doublé la mise à la 26e minute grâce à Nicky Beloko, première réussite de l’exercice pour le milieu de terrain qui a vu son tir dévié surprendre le portier de la formation lucernoise. Les « rouge et noir » sont rentrés au vestiaire bien payés, car ce sont bien les joueurs de Kriens qui s’étaient alors procuré les meilleures occasions.





Des blessures à la pelle

La deuxième période, rocambolesque, a été synonyme de souffrance pour les Xamaxiens. Ils auraient certes pu se mettre à l’abri si la tête de Mike Gomes ne s’était pas écrasée sur la barre transversale après 10 minutes de jeu. Mais la trame de cette seconde partie de match a été celle des blessures. Karim Gazzetta avait déjà dû céder sa place après 20 minutes de jeu. Fabio Saiz, également touché, est rentré au vestiaire rapidement après la pause. Puis, c’est Nicky Beloko, victime d’un malaise, qui a quitté la pelouse sur la civière. Et avant cette rencontre, Andrea Binotto devait déjà déplorer les blessures de sept joueurs. L’entraîneur a dès lors été contraint de « bricoler » en faisant notamment entrer le jeune Dilovan Oksuz qui figurait pour la première fois sur la feuille de match. Le jeune attaquant des moins de 21 ans est arrivé cet hiver en provenance de Vevey en 1re Ligue. Il a également dû faire évoluer certains de ces joueurs à des postes inhabituels.