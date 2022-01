Henri Koide à Neuchâtel Xamax

Un nouveau joueur pour Neuchâtel Xamax. Le club de football de Challenge League a annoncé vendredi l’arrivée de Henri Koide, sur la base d’un prêt jusqu’à la fin de cette saison. Ce milieu droit, âgé de 20 ans est issu de la FC Zurich Academy. Il a notamment joué 12 rencontres officielles en Super League avec la première équipe du FCZ avant d’être prêté en fin de saison passée au FC Wil où il disputé 10 matches et marqué 1 but. Henri Koide a également été sélectionné en équipe nationale suisse des moins de 17 et de 20 ans. /comm-mad