Effectif stable à Xamax 

Un vent polaire soufflait sur le stade : il régnait une ambiance digne d’une reprise d’entraînement hivernal mercredi matin à La Maladière, à l’heure où Neuchâtel Xamax a entamé sa préparation en vue de la seconde partie du championnat de Challenge League de football. L’ensemble de l’effectif « rouge et noir » avait subi juste auparavant un dépistage Covid. Deux joueurs ont été testés positifs et ils n’ont pu se joindre au groupe.

Andrea Binotto avait ainsi 16 joueurs de champ et 3 gardiens sous ses ordres. L’entraîneur xamaxien a enregistré un seul départ à l'interaison, déjà acté depuis quelques semaines : Maren Haile-Selassie a été transféré à Lugano en Super League.





Un remplaçant à trouver

Pour le remplacer, le club neuchâtelois piste un milieu de couloir offensif. Les dirigeants « rouge et noir » désirent encore engager un second milieu de terrain pour pallier l’absence d’Alexandre Pasche. En proie à des problèmes musculaires, ce dernier s’est fait opérer le 30 décembre. Il sera absent durant plusieurs mois et il ne devrait plus rejouer cette saison. Absence prolongée également pour Mathieu Gonçalves, touché aux ligaments du genou. Ayoub Ouhafsa devrait faire son retour en mars. Burak Alili est, lui aussi, légèrement blessé. Il était absent pour cette reprise d’entraînement au même titre qu’Umaru Bangura et Dylan Tavares, retenus avec leur équipe nationale respective (Sierra Léone et Cap Vert) pour la Coupe d’Afrique des nations.





Déjà une revanche

D’ici la reprise du championnat, Neuchâtel Xamax disputera deux matches amicaux : le 15 janvier à huis clos au stade de La Maladière contre le FC Thoune et le 22 janvier, au bord du Rhin, face au FC Bâle. L’équipe d’Andrea Binotto entamera la seconde partie de sa saison, vendredi 28 janvier à Aarau. Ce sera déjà une revanche à prendre pour les Xamaxiens qui avaient perdu leur dernier match de l’année 2021 au stade du Brügglifeld par 1-0. /mne