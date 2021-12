Xamax lourdement battu à la Maladière

Pour son dernier match de l’année civile à domicile, Neuchâtel Xamax FCS espérait continuer sur sa bonne série en cours (3 matches 7 points) dans le championnat de Challenge League. Malheureusement, l’entame de match côté « rouge et noir » aura été préjudiciable. En effet, Thoune a ouvert le score dès la 2e minute de jeu.

Sonnés, les Xamaxiens ont essayé de reprendre leurs esprits et ils ont peu à peu refait surface, se créant une ou deux occasions avant la pause, notamment pas Veloso (35e). Mais ce sont les Bernois qui ont finalement doublé la mise juste avant la pause.







Première pour Burak Alili

En seconde période, Neuchâtel Xamax a bien tenté de relancer la machine mais, à l’heure de jeu, il a concédé un troisième but, sur corner. Toutetois, Burak Alili – qui venait d’entrer en jeu – a redonné espoir à ses couleurs en propulsant le premier ballon qu’il a touché au fond des filets adverses. Un premier but en championnat avec la première équipe pour le jeune xamaxien de 17 ans et un espoir retrouvé pour son équipe.



Malheureusement, il était écrit que cette soirée ne serait pas neuchâteloise puisque, trois minutes plus tard seulement, Thoune reprenait trois longueurs d’avance (69e). La suite du match ne fut plus que remplissage. Au final, Xamax s’incline 4-1 contre un adversaire qui a su se montrer plus fort que lui.



Les hommes d'Andrea Binotto disputeront leur dernier match de championnat de l'année vendredi prochain sur la pelouse du FC Aarau. /nba