L’Association LunchmaXX dissoute

L’Association LunchmaXX annonce sa dissolution. Elle l’a fait savoir vendredi matin, via un communiqué de presse. Créée à la suite de la 19e édition du repas de gala en soutien à la relève de Neuchâtel Xamax, l’association comptait organiser le 20e anniversaire et pérenniser l’événement. Ce ne sera pas le cas. Elle se dit victime des tensions entre la Fondation Gilbert Facchinetti et le club de football de Challenge League. Les membres de la désormais défunte organisation précisent que le nom et la marque « LunchmaXX » sont propriété de la Fondation, et qu’ils n’auront donc rien à voir avec tout événement futur faisant référence à cette identité. /comm-jhi