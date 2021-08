Xamax jouera dimanche contre Wil

Le match de Challenge League de football entre Neuchâtel Xamax et Wil se déroulera finalement dimanche prochain 29 août à 14h15, au stade de La Maladière. Cette rencontre aurait dû initialement se tenir vendredi 27 août, soit deux jours plus tôt. Mais elle avait été reportée car le club st-gallois ne pouvait pas aligner les quatorze joueurs de champ et deux gardiens exigés par la Swiss Football League en temps voulu. Et ceci en raison de cas de covid au sein de l’équipe. /ats-mne