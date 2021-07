Répétition générale manquée pour Xamax

Neuchâtel Xamax FCS a encore du pain sur la planche. Les « rouge et noir » ont été lourdement battus vendredi après-midi au LIPO Park par Schaffhouse 3-0. Cette rencontre faisait office de préparation avant la reprise du championnat de Challenge League de football. Privés de reprise, Schaffhousois et Neuchâtelois avaient décidé de disputer un dernier galop d’essai. Durant la première mi-temps, Xamax a vu son adversaire prendre les devants grâce à des buts de Guillermo Padula (16e) et Agustín Gonzàlez (36e). En deuxième période, le coach xamaxien Andrea Binotto a largement fait tourner son effectif, mais cela n’a pas empêché Ivan Prtajin de marquer le 3-0 à la 73e minute de jeu.

Les Neuchâtelois doivent désormais préparer le déplacement de dimanche prochain à Vaduz pour le début du championnat de Challenge League. /dpi