Neuchâtel Xamax FCS renforce son arrière-garde

Neuchâtel Xamax FCS double ses postes. À la demande de son entraîneur Andrea Binotto, le club de football « rouge et noir » a annoncé vendredi la mise sous contrat du latéral gauche Dylan Tavares. Âgé de 24 ans, ce double national suisse et capverdien a signé pour un an avec la formation xamaxienne alors qu’il était libre de tout contrat. Passé par Étoile Carouge, Yverdon-Sport ou encore Stade Lausanne Ouchy, Dylan Tavares a porté à cinq reprises le maillot du Cap-Vert depuis octobre 2020. /comm-dpi