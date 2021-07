Un nouveau portier à Xamax

Nouveau gardien à Neuchâtel Xamax et de la concurrence pour Laurent Walthert. Le club « rouge et noir » a annoncé ce mardi l’engagement de Théo Guivarch. Ce portier français de 25 ans est d’une taille conséquente : il mesure 1m95. Il a été formé à Lorient avant de partir à Guingamp, formation avec laquelle il a fait une apparition en première division française, puis six en Ligue 2. Après deux prêts successifs à Concarneau puis Cholet, le Breton est parti tenter sa chance à Rodez, toujours en Ligue 2, où il a disputé seize matches lors de l’exercice écoulé. Libéré par le Rodez AF, Théo Guivarch a paraphé un contrat d’une saison assorti d’une option pour une saison supplémentaire. /mne-comm