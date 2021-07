Champagne pour le FC Bienne

La 3e en cinq ans

Le FC Bienne avait affiché ses ambitions en début de saison. Comme l’an dernier, son objectif était d’obtenir cette ascension. Mais une fois de plus, le Covid-19 a bien failli lui jouer un mauvais tour après l’annulation du dernier exercice. Le championnat s’est arrêté mi-octobre pour ne reprendre que début juin et se jouer finalement sur un seul tour. Le FCB n’a pas flanché en signant trois victoires et un nul au cours de ses quatre derniers matches. Il peut sabrer le champagne pour la 3e fois en cinq ans. Reparti de 2e ligue après sa faillite à l’été 2016, le voilà donc trois échelons plus haut… et pas forcément encore pleinement rassasié. /msc