Xamax retrouve sa pelouse

Retour aux affaires pour Neuchâtel Xamax. Le club de football de Challenge League a retrouvé sa pelouse de la Maladière mardi. C’est le début de six semaines de préparation avant la reprise du championnat prévue entre le 23 et le 25 juillet. Tous les entraînements se déroulent sur sol neuchâtelois.

Les « rouge et noir » accueillent six nouveaux joueurs dans leur rang, le dernier ayant été confirmé mardi matin. Une à deux recrues supplémentaires devraient encore renforcer le contingent xamaxien ces prochains jours, probablement un latéral gauche et un nouveau gardien.





Plusieurs joueurs absents



Parmi les absents au premier entraînement de la saison, trois noms ont surpris dans les travées de la Maladière. Maxime Dominguez, Thibault Corbaz et Freddy Mveng n’ont pas foulé la pelouse. Selon nos informations, les trois joueurs n’entrent plus dans les plans du club.

Contrairement à l’année passée, l’entraîneur Andrea Binotto pourra modeler, cette saison, une équipe plus adaptée à son style de jeu offensif. Le technicien vaudois se dit pour l’instant satisfait de la campagne de transferts menée par le club :