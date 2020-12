Xamax libéré de ses démons

Neuchâtel Xamax met fin à sa descente aux enfers. Les footballeurs « rouge et noir » ont enfin remporté un match après une série de neuf défaites de suite. Ils ont dominé Winterthour 2-0 mardi soir au stade de la Maladière pour leur dernier match de l’année grâce à des réussites de Juan Manuel Parapar et Raphaël Nuzzolo. Plus qu’un soulagement, c’est une délivrance pour les Xamaxiens qui cèdent du coup la dernière place du classement de Challenge League à Chiasso.







Un Xamax parfois séduisant

Pour cette dernière rencontre sous les ordres de Martin Rueda, entraîneur ad interim, les Neuchâtelois ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont pressé haut leur adversaire, développé de belles phases de jeu et montré beaucoup d’envie et d’engagement. Les Xamaxiens ont été justement récompensés à la 41e minute de jeu sur un but de la tête de Juan Manuel Parapar, le premier avec ses nouvelles couleurs.

La deuxième période s’est avérée plus compliquée pour les « rouge et noir » qui ont davantage souffert. Mais les Neuchâtelois ont tenu bon et sont parvenus à doubler la mise en contre-attaque. Raphaël Nuzzolo magnifiquement servi par Migjen Basha a fait parler son talent, effaçant deux joueurs avant de conclure de manière imparable à la 78e.





Un nouveau départ

Ce succès, le quatrième seulement en 15 matches de championnat, permet donc aux « rouge et noir » de partir en vacances avec l’esprit moins lourd. Le poids des défaites devenait bien trop lourd à supporter pour une équipe jeune, en reconstruction, entourée « d’anciens » usés par une année 2020 faite de désillusions. Le milieu de terrain xamaxien Migjen Basha voit dans ce succès une base sur laquelle repartir avec confiance.