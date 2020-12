Le couperet est tombé à La Maladière. Stéphane Henchoz n’est plus l’entraîneur de Neuchâtel Xamax FCS. Le club l’annonce ce dimanche dans un communiqué. Le technicien fait les frais d’une série de sept défaites consécutives en championnat de Challenge League, la dernière vendredi soir 4-0 à Winterthour, et d’un système de jeu devenu pauvre et plus du tout efficace aux yeux de plusieurs observateurs.

Une solution transitoire a été retenue à l’interne. C’est Martin Rueda, directeur technique de la formation du club, qui prend provisoirement les rênes de l’équipe jusqu’à Noël. Il officiera pour les trois derniers matches face à Thoune, Stade Lausanne-Ouchy et Winterthour.





De la Super League au fond de la Challenge League

Après avoir sauvé Xamax de la relégation en Challenge League au printemps 2019, Stéphane Henchoz avait fait son retour début juillet au sein de la formation « rouge et noir » en lieu et place de Joël Magnin pour tenter de maintenir une nouvelle fois les Neuchâtelois en Super League. L’opération a donc échoué et la situation actuelle de Neuchâtel Xamax FCS n’est plus du tout confortable à l’échelon inférieur. Après une nouvelle défaite survenue vendredi soir à Winterthour, Xamax est désormais à un petit point de la dernière place du classement synonyme de relégation. Le bilan parle de lui-même à plus large échelle. Depuis son retour à Neuchâtel, Stéphane Henchoz a dirigé un total de 21 matches, pour quatre victoires, deux nuls et quinze défaites. /comm-lre