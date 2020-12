Xamax : une série encore pire il y a 17 ans

Stéphane Henchoz en sursis : Neuchâtel Xamax FCS n’a diffusé aucun communiqué ce mardi matin sur l’avenir de son entraîneur à la tête de l’équipe. Lundi soir, au stade du Letzigrund, le club « rouge et noir » a concédé sa sixième défaite de rang en Challenge League de football : il a perdu 3-0 contre Grasshopper. Cette défaite pourrait aussi être celle de trop pour Stéphane Henchoz. Une certitude en revanche, Neuchâtel Xamax n’a pas souvent vécu de telles séries négatives au cours de son histoire. Il faut se replonger à ce propos dans les archives du club.





Six mois sans gagner

Neuchâtel Xamax FCS n’avait pas connu une série aussi noire depuis la saison 2003-2004, soit il y a un peu moins de 17 ans. Selon l’archiviste du club, Laurent Weber et son acolyte Grégory Challandes, Neuchâtel Xamax – qui évoluait alors en Super League - avait concédé huit défaites de rang (dont une en Coupe), ne marquant au passage qu’un seul but. Le bilan est encore pire si l’on se porte sur une période plus large : entre le 28 septembre 2003 et le 28 mars 2004, soit sur une période de six mois, les Xamaxiens avaient aligné 16 matches sans succès en championnat, soit 12 défaites et quatre nuls. Ils avaient toutefois assuré leur maintien au terme d’un barrage épique face à Vaduz : un certain René Lobello, pour ceux qui s’en souviennent, avait repris les rênes de l’équipe en cours de saison, le Français ayant succédé à Claude Ryf. Le gardien Laurent Walthert et Raphael Nuzzolo figuraient déjà dans le cadre élargi du club. Il y avait aussi Steve von Bergen de même que Pascal Oppliger, l’actuel entraîneur-assistant de la première équipe. /mne