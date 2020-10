Troisième victoire consécutive pour Neuchâtel Xamax FCS

Après un début de saison compliqué, Neuchâtel Xamax FCS semble avoir trouvé un fond de jeu qui lui convient. Mardi soir à la Maladière, les hommes de Stéphane Henchoz ont battu Wil 2-1 devant 2'717 spectateurs et signé ainsi leur troisième victoire consécutive après celles contre Thoune et Grasshopper.

Une entrée de match convaincante

Les « rouge et noir » sont tout de suite bien entrés dans leur match et de la plus belle des manières puisqu’après 8 minutes seulement ils trouvaient l’ouverture du score grâce à Thibault Corbaz. Un but qui récompensait une très bonne entame de match. Malheureusement, après l’ouverture du score les choses se sont compliquées pour les Neuchâtelois qui peinaient à contenir les assauts des Saint-Gallois même si ces derniers manquaient de percussion. Finalement c’est un peu contre le cours du jeu que les hommes de Stéphane Henchoz parvenaient à doubler la mise à la 37e minute après une très bonne action de rupture qui se terminait par une faute du gardien Köhn sur Raphaël Nuzzolo. Ce même Nuzzolo qui se chargeait de transformer le penalty sanctionnant cette faute. Et Xamax qui menait 2-0 à la mi-temps.

Un nouveau but sur corner

En deuxième période Neuchâtel Xamax FCS a tenté d’aller se mettre à l’abri en marquant le troisième et a continué à développer son jeu. Mais les joueurs du FC Wil ont livré une bonne prestation d’ensemble, récompensée par la réduction du score à la 81e minute par le fraîchement entré Noah Jones. Coaching gagnant pour Alexander Frei et nouveau but concédé sur corner pour les hommes de Stéphane Henchoz. Une problématique qui continue de poursuivre les Neuchâtelois mais finalement sans dommage cette fois puisque les Saint-Gallois ne reviendront pas dans cette partie et Neuchâtel Xamax s’imposera 2-1. /dau