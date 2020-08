Xamax est de retour au travail

Les joueurs de Neuchâtel Xamax FCS ont rechaussé les crampons. Ils ont entamé lundi matin leur préparation en vue du championnat de Challenge League de football 2020 – 2021. Assisté de Pascal Oppliger, l’entraîneur Stéphane Henchoz avait quinze joueurs sous ses ordres, dont deux à l’essai. Son effectif paraît encore bien léger.

Après avoir été relégué, le club de La Maladière a en effet enregistré de nombreux départs : Leroy Abanda, Thibault Corbaz, Johan Djourou, Charles-André Doudin, Maren Haile-Selassie, Janick Kamber, Gaëtan Karlen, Xavier Kouassi, Matthias Minder, Freddy Mveng, Samir Ramizi, Diafra Sakho, Taulant Seferi, Léo Seydoux, Basil Sinzig, Yannis Tafer et Arbenit Xhemajli ne porteront plus le maillot « rouge et noir » la saison prochaine.

L’ossature de l’équipe pour le prochain exercice comprendra tout d’abord des éléments expérimentés : Raphaël Nuzzolo, Laurent Walthert, Igor Djuric, Mike Gomes, André Neitzke et le nouveau-venu Alexandre Pasche.







Pedro Teixeira de retour

Neuchâtel Xamax enregistre également le retour de Pedro Teixeira : trois ans après avoir été transféré à Young Boys, où il n’a pas réussi à percer, ce milieu de terrain de 21 ans revient dans son club formateur. Le Neuchâtelois a porté le maillot de Kriens la saison dernière, en Challenge League. Le club de La Maladière espère également finaliser le transfert d’un attaquant international de Centreafrique, Louis Mafouta.

Pour le reste, le cas de Marcis Oss est, lui, en suspens. Musa Araz est toujours xamaxien, au même titre que Safet Alic, Léo Farine, Liridon Mulaj et Noah Sylvestre. Le contrat de Dylan Dugourd a été prolongé. Fabio Saiz, Yoan Epitaux ainsi que les gardiens Ysias Hummel et Benjamin Roth ont aussi été intégrés au groupe d’entraînement de la première équipe : ces quatre éléments proviennent tous de la formation.

Un changement est également intervenu dans le staff technique : Luca Ferro remplace Jürg Stiel comme entraîneur des gardiens.





Cinq matches amicaux

Neuchâtel Xamax reprendra le championnat le week-end des 17,18 et 19 septembre. Le calendrier de la Challenge League n’a pas encore été dévoilé. Mais le club « rouge et noir » a programmé cinq matches amicaux d’ici là : samedi 22 août à 18h, à Port-Valais, contre Servette. Mardi 25 août à 18h30, à La Maladière, contre Young Boys M21. Samedi 29 août à 15h30, à Payerne, contre Stade Lausanne Ouchy. Vendredi 4 septembre, à 16 h à Fribourg, contre l’équipe de Suisse des M19, un rendez-vous qui reste toutefois à confirmer. Enfin mercredi 9 septembre, à 19h30 à Echallens. /mne