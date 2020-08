Courte défaite pour clôturer la saison

D’ores et déjà relégué en Challenge League, Neuchâtel Xamax FCS a clôturé une saison à oublier par une ultime défaite. Les joueurs de Stéphane Henchoz ont perdu 1-0 contre Lugano lundi au stade de La Maladière lors de la dernière journée du championnat de Super League de football 2019 - 2020. Le seul but de la partie est tombé à la 73e minute de jeu : le Congolais Christopher Lungoyi a profité d’un ballon dévié par le gardien Basil Sinzig – qui honorait sa première titularisation – pour ouvrir la marque et offrir du coup les trois points à son équipe. Un résultat nul aurait été plus équitable

Au cours d’un match sans enjeu et marqué par beaucoup d’imprécisions, Neuchâtel Xamax FCS a clairement affiché sa volonté de prendre le jeu à son compte. Surtout en seconde mi-temps. Mais voilà, les « rouge et noir » ont à nouveau pêché à la concrétisation ; ils ont une fois de plus manqué de mordant dans la zone dangereuse pour se retrouver au final battus. Raphaël Nuzzolo ne peut pas toujours s’inscrire en sauveur. Agé aujourd’hui de 37 ans, l’ancien biennois figure parmi les rares points positifs de la saison : il aura inscrit au total 13 buts. Chapeau bas Monsieur ! /mne