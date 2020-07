Neuchâtel Xamax concède le nul face à Sion

Les Neuchâtelois ont partagé l’enjeu 0-0 avec le FC Sion jeudi soir à la Maladière. Si la situation n’est pas désespérée, le maintien direct s’éloigne inévitablement.

En temps normal, prendre qu’un point contre un FC Sion de qualité n’est pas une mauvaise affaire en soit. Même à domicile. Mais dans la situation actuelle de Neuchâtel Xamax FCS, ce point reste insuffisant et laisse toujours les « rouge et noir » bons derniers de Super League.

Ils restent décrochés avec quatre points de retard sur leur adversaire du soir et cinq sur le FC Thoune (peut-être le vainqueur de la soirée). Avec seulement quatre victoires en maintenant 31 journées de championnat de Super League et sept matchs consécutifs sans succès, il est compliqué de rester positif quant à un éventuel retournement de situation au classement.





Un derby romand fermé

Il fallait peut-être s'y attendre. Dans une rencontre où la pression pesait sur les épaules des deux équipes, le jeu et la prise de risque n'étaient pas forcément les premiers invités. Ils ne se sont finalement même pas présentés. Neuchâtel Xamax FCS s'est ainsi contenté de bloquer les tentatives sédunoises avec un cruel manque de créativité en phase offensive. Même l’expulsion du Valaisan Zock lors du dernier quart d’heure n’a pas permis aux Neuchâtelois de passer l’épaule. Et ce malgré une grosse possibilité pour Seferi dans la dernière seconde.





Au final, ce match nul ne lèse aucune des deux équipes, même si le FC Sion a semblé - par moments - plus proche de la victoire. Plus entreprenants, les Sédunois ont souvent pris de vitesse la défense neuchâteloise, qui enregistrait pourtant les retours de Oss et Djourou.





Pour Neuchâtel Xamax FCS, la suite de l’opération maintien c’est dimanche, à 16h00 à Lucerne. /yra