Neuchâtel Xamax FCS cède face à Young Boys

Neuchâtel Xamax FCS subit la dure loi du champion en titre. Les protégés de Joël Magnin ont perdu face à Young Boys sur le score de 1-0 devant un peu plus de 8'000 spectateurs dimanche après-midi à la Maladière. Ils encaissent ainsi leur première défaite de la saison en Super League de football. L’unique but de la partie a été inscrit par Moumi Ngamaleu à la 73e minute. Malgré une défense renforcée, les hommes du président Christian Binggeli n’ont donc pas réussi à garder leur cage inviolée.





YB a livré un monologue dans le jeu

Joël Magnin avait annoncé la couleur avant même le début du championnat : son Xamax aurait une allure très défensive, avec un bloc regroupé et bas. Cela n'a bien sûr pas manqué contre Young Boys, plutôt habitué à affronter des adversaires à l'approche conservatrice. En effet, Xamax n'a presque pas touché le ballon, bien qu'évoluant devant son public. La possession de balle d'YB a flirté avec les 80%. C'est dire beaucoup de la domination bernoise. Face à cette défense attentive, l'équipe de Gerardo Seoane a en effet eu du mal à trouver la solution, malgré plusieurs opportunités de Moumi Ngamaleu (37e, 66e), Christopher Martins (55e) ou encore Marvin Spielmann (58 et 90e). Le but de Moumi Ngamaleu, finalement tombé à la 73e minute après un effort solitaire du Camérounais, n'a donc fait que suivre la logique.





Raphaël Nuzzolo a tout tenté

Et Xamax, dans tout ça? Quelques situations de contre-attaque, avec forcément Raphaël Nuzzolo à la baguette. Il n'est par exemple pas passé loin de son troisième but en deux matchs, mais son tir de la 51e minute s'est avéré trop croisé. Mais voilà, ce schéma a paru bien trop restrictif pour créer l'exploit. Si bien que l'autre grosse occasion est tombée à la 93e lorsque le portier xamaxien Laurent Walthert a repris de la tête un corner, mais son homologue David von Balmoos s'est interposé.

La formation de Joël Magnin tentera de rebondir la semaine prochaine devant son public. Elle reçoit Saint-Gall (qui a battu Bâle 2-1 ce week-end) dimanche prochain sur les coups de 16h. /ygo