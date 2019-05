Xamax battu sur le gong

Dénouement cruel pour Neuchâtel Xamax FCS en Super League de football. Les joueurs de Stéphane Henchoz se sont inclinés 1-0 face au FC Sion mercredi soir devant 10'000 spectateurs au stade de Tourbillon. Alors que le match nul se profilait, les Sédunois ont inscrit l'unique but de la rencontre dans les dernières secondes du temps additionnel, à la 93e minute, par Bastien Toma.

Sur le plan comptable, les « rouge et noir », toujours en position de barragistes, réalisent une bien mauvaise opération face à adversaire direct pour le maintien automatique en Super League. Ils comptent désormais quatre points de retard sur les Valaisans alors qu'il en reste six au total dans ce championnat. La possibilité d'une participation de Neuchâtel Xamax au barrage contre la relégation en Challenge League se dessine avec de plus en plus de certitude.







Les Xamaxiens se sont montrés solides mais ont fait preuve de naïveté lors de l’ultime attaque valaisanne qui a vu Bastien Toma délaissé dans les 16 mètres lui permettant de réceptionner un centre venu du flanc gauche de la défense neuchâteloise et de mystifier Laurent Walthert. Les hommes de Stéphane Henchoz ont également manqué de justesse technique et de réalisme ne parvenant pas à trouver le chemin des filets sur les quelques opportunités qu’ils se sont produits. Notamment Kemal Ademi qui s’est présenté seul face au portier sédunois peu avant la demi-heure de jeu. L’attaquant xamaxien a malheureusement trop centré sa frappe qui a été repoussée par Kevin Fickentscher.

Les « rouge et noir » affronteront Lugano mercredi prochain à La Maladière avant de s’en aller défier Bâle sur sa pelouse lors de l’ultime journée de championnat le samedi 25 mai. Dans le même temps, Sion se déplacera sur le terrain du relégué GC avant d’accueillir Thoune. Un calendrier plutôt favorable à la formation valaisanne. /lre-jpp