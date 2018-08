Xamax entend bien démontrer qui est le grand

« On doit respecter notre adversaire mais on ne doit pas en avoir peur ». Michel Decastel est clair, il entend bien voir son équipe faire respecter l’écart de ligue dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de Suisse. Neuchâtel Xamax FCS sera aux prises dès 16 heures avec Yverdon-Sport, qui milite en Promotion League mais qui vise la promotion à l’échelon supérieur.

« Un match difficile, contre une équipe bien renforcée, calibrée pour la montée en Challenge League », avertit l’entraîneur des « rouge et noir » lors de la conférence de presse d’avant-match vendredi à Colombier. Il a toutefois pleinement confiance en ses hommes, même si la lourde défaite à domicile 5-1 contre Thoune n’a pas été simple à digérer. « Les joueurs étaient un peu abattus en début de semaine, c’était difficile mentalement mais depuis deux jours, le moral est bon et ils en veulent ! Faut oublier ce match et continuer à progresser. Dimanche on doit gagner », clame-t-il sans détour.





Des renforts sont attendus la semaine prochaine

Le Franco-Tunisien Selim Ben Djemia, qui était à l’essai dernièrement, n’est plus là. « Il n’était pas assez fort », affirme Michel Decastel. Mais les signatures de renforts défensifs devraient être annoncées la semaine prochaine, glisse le coach neuchâtelois. Des joueurs que Michel Decastel connaît mais dont il ne veut pas en dire davantage.

Côté infirmerie, le défenseur central espagnol Maikel Santana ne pourra pas retoucher le ballon avant quatre à six semaines. William Le Pogam ne sera pas non plus remis avant plusieurs semaines. Enfin, Hamed Kone rencontre quelques difficultés à trouver un second souffle. « Il a un problème d’endurance de base », explique Michel Decastel. « Il effectue un travail spécifique et ça va déjà mieux », avant d’ajouter que l’Ivoirien était « le joueur le plus explosif du groupe, très technique, bon dribbleur et doté d’une frappe de mule ». Le coach semble donc bien compter sur lui. Il devrait d’ailleurs figurer sur la feuille de match dans le Nord vaudois.

Yverdon-Sport-Neuchâtel Xamax FCS, c’est à vivre en direct et en intégralité sur RTN dimanche dès 15h45. /jpp