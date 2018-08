Xamax cherche défenseur

Neuchâtel Xamax FCS recherche un défenseur pour compléter son effectif. Avant de recevoir le FC Thoune, samedi lors de la 4e journée du championnat de Super League, le club de football rouge et noir déplore les absences de trois arrières, tous blessés : Igo Djuric s’est fait opérer avec succès des ligaments croisés du genou. Mais on le sait, il est indisponible pour le reste de la saison. William le Pogam et Maikel Santana sont également sur la touche pour une durée qui reste à définir.

Michel Decastel ne dispose désormais plus que de cinq défenseurs valides pour quatre postes. Un arrière central franco-tunisien de 29 ans, Selim Ben Djemia, est actuellement à l’essai.

Pour affronter le FC Thoune, Michel Decastel enregistre en revanche le retour de Gaëtan Karlen, qui n’avait pu jouer dimanche dernier contre Sion. /mne