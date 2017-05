Xamax termine en beauté

Neuchâtel Xamax FCS s'est largement imposé pour son dernier de la saison à domicile. Samedi soir, devant 1'866 spectateurs, les rouge et noir ont dominé le FC Winterthur 4-1, lors de la 35e journée de Challenge League.

Plié en 20 minutes

Le suspens n'a été que de courte durée dans cette rencontre, Gaëtan Karlen profitait d'un bon travail de Doudin pour ouvrir la marque après 3 minutes seulement. Pedro Texeira doublait la mise à la 18e, bien servi sur la droite par Mike Gomes. Par la suite, les Xamaxiens se sont surtout contentés de maitriser leur adversaire zurichois, finalement assez peu dangereux.

La rencontre s'est décanté dans le dernier quart-d'heure. A la 75e, Gaëtan Karlen pouvait reprendre un shoot de Texeira renvoyé par la transversal et inscrire son deuxième but personnel. Cinq minutes plus tard, Silvio profitait d'un relâchement de la défense neuchâteloise pour réduire le score. Et finalement, sur contre-attaque, Max Veloso scellait la marque d'un puissant tir à la 82e.

La der de Witschi

Kiliann Wistchi disputait samedi soir son dernier match à la Maladière sous les couleurs rouges et noirs. Formé au club, le défenseur avait participé à la promotion en Super League en 2006/07. Il avait par la suite rejoint le FCC avant de s'envoler pour Chypre, l'Allemagne et le Tessin. Il est revenu à Neuchâtel il y a 4 ans, devenant l'un des artisans de la remontée du club après la faillite.

Kiliann Witschi a été honoré au coup d'envoi par les dirigeants xamaxiens, et au terme de la rencontre par les supporters et ses coéquipiers. /yfr