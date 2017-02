Poursuites pénales après le match entre Neuchâtel Xamax FCS et Sion

Les débordements survenus en marge des 16e de finale de la Coupe de Suisse de football entre Neuchâtel Xamax FCS et le FC Sion, qui s’est joué le 18 septembre, ne resteront pas sans suite. La Police neuchâteloise a identifié 33 personnes issues des rangs des ultras valaisans qui se sont rendues coupables d’infractions à cette occasion. Ces personnes feront l’objet de poursuites pénales et d’interdictions de stade, notamment pour violation de l’interdiction de se dissimuler le visage et pour usage d’engins pyrotechniques ou de fumigènes. Leur identification s’est faite en collaboration avec les autorités valaisannes.

Un important dispositif sécuritaire avait été mis en place lors de ce match. /comm-sbe