Succès bâlois sur le Trophée du Doubs

Raphaël Müller s’adjuge la 5e et dernière étape du Trophée du Doubs 2017. Le cycliste bâlois s’est imposé mercredi soir sur les 14,3 km de cette course de côte entre Soubey et Saignelégier. Il a devancé les Jurassiens Laurent Beuret et Marc Donzé de, respectivement, 14 et 31 secondes.

Chez les dames, c’est Crystel Matthey, du Team Humard Vélo-Passion Renfer SA, qui l’a emporté. Aline Amez-Droz, de Fontenais, et Klasina Brunott, de St-Brais, complètent le podium.

Au niveau du classement général, la victoire finale revient à Marc Dubois, des Breuleux, devant le Français Gwenaël Rouzet et le Tramelot Yves Mercier. Côté féminin, la Neuchâteloise Crystel Matthey a devancé Aline Amez-Droz et Mireille Von Kaenel (Fontenais). /emu