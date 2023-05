Scheffler, Hovland et Conners dominent, Rahm survit

Un trio mené par l'Américain Scottie Scheffler, avec également le Norvégien Viktor Hovland et le Canadien Corey Conners, pointait en tête à mi-parcours du Championnat PGA à Rochester.

Les conditions de jeu ont été difficiles sur ce deuxième jour, le vent et la pluie s'invitant à Oak Hill sans que cela ne perturbe les trois hommes de tête. No 2 mondial, Scottie Scheffler a bien cru finir en tête au terme de ce deuxième tour, lorsqu'il a enchaîné ses troisième et quatrième birdies aux nos 15 et 16. Mais un bogey commis au dernier trou a légèrement atténué sa carte (68).

L'Américain, vainqueur du Masters d'Augusta l'an passé, totalise de fait -5 après 36 trous, tout comme ses deux acolytes. Viktor Hovland a rejoint Scheffler et Corey Conners au sommet du classement en plaçant son quatrième birdie du jour sur le no 18. Ce trio possède deux coups d'avance sur les Américains Justin Suh et Bryson DeChambeau (-3), lequel avait dominé le premier tour la veille.

McIlroy en embuscade

Vainqueur de l'US Open en 2020, DeChambeau, membre du circuit dissident LIV, était très mal parti puisqu'il a déploré un bogey et un double bogey dans sa première partie de parcours. Mais il a limité la casse avec trois birdies dans la seconde bien qu'ayant fini avec un autre bogey.

Son compatriote et collègue du LIV Brooks Koepka suit au 6e rang (-2) avec l'Anglais Callum Tarren. A la 10e place figure Rory McIlroy, quelque peu stupéfait de se retrouver en embuscade, après s'être senti malade par moments et n'avoir réussi à trouver le fairway que sept fois.

Le no 1 mondial Jon Rahm, lui, ne joue pas les premiers rôles, un mois après son triomphe au Masters d'Augusta. Néanmoins, l'Espagnol s'accroche, car au lendemain de son premier tour calamiteux, au terme duquel il avait fini avec six coups au-dessus du par, il a rendu une carte de 68 pour réduire son total à +4.

/ATS