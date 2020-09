Quatre ans de prison, dont deux ferme, pour Lamine Diack

L'ancien président de la Fédération internationale (ex-IAAF) Lamine Diack a été condamné mercredi à Paris à quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis.

Le Sénégalais de 87 ans, qui a dirigé l'instance de 2009 à 2015, était jugé pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie.

Lamine Diack a été reconnu coupable de corruption active et passive et d'abus de confiance et a été condamné à une amende maximale de 500'000 euros. Il a la possibilité de faire appel.

/ATS