MySports et Teleclub vont se partager leurs programmes

Les amateurs de sport en direct à la TV peuvent se réjouir: Swisscom avec sa filiale Teleclub et UPC avec ses chaînes MySports vont travailler ensemble dès l'automne.

Ils vont pratiquer l'échange réciproque de leurs contenus sportifs payants, annoncent les deux entreprises.

Dorénavant, il sera possible de suivre la Super League en football et la National League en hockey sur glace sur la même plateforme. Ce n'était jusque-là pas possible. Le client devait choisir pour l'un ou l'autre selon son système de 'package' internet. Les clients de MySports avaient toutefois accès une petite partie de l'offre de Teleclub mais la réciproque n'était pas de mise.

Désormais, il sera possible de suivre toutes les grandes compétitions du sport suisse et étranger chez un seul opérateur. Quelle sera le prix du nouvel abonnement ? Les acteurs les communiqueront avant le début du lancement des programmes communs. Sachant que l'abonnement à Teleclub Sports est de 20 francs et que celui à MySports Pro de 25 frs, il est probable que la cotisation mensuelle sera de près de 40 francs.

Grâce à cet accord, un souhait de longue date est exaucé, non seulement pour les fans, mais aussi pour les responsables des fournisseurs de télécommunications concernés, peut-on lire dans le communiqué de presse.

Selon des chiffres annoncés par les deux entreprises, le nouveau bouquet de sport pourrait être reçu en théorie par 3,35 millions de clients. Ils auront ainsi la possibilité de suivre entre autres, les matches des plus hautes ligues de football et de hockey suisses ainsi que les matches de la Ligue des champions et de l'Europa League, la Bundesliga, la Seria A et également plusieurs autres championnats étrangers de football et de hockey.

