Mityukov se pare de bronze sur 200 m dos

Roman Mityukov a cueilli une improbable médaille de bronze sur 200 m dos aux Mondiaux de Fukuoka.

Le Genevois de 22 ans offre à la natation suisse le septième podium de son histoire dans les épreuves en grand bassin des championnats du monde, le premier depuis le bronze décroché par Jérémy Desplanches sur 200 m 4 nages en 2019.

Auteur du meilleur temps des demi-finales en 1'55''85, Roman Mityukov a donc parfaitement tenu le choc. Et il a appliqué la même tactique que la veille: parti prudemment (7e après 50 et 100 mètres), il a produit son effort sur les derniers 100 mètres pour aller arracher sa deuxième médaille en grand bassin après celle de bronze conquise lors des Européens 2021.

Le Genevois, trois fois 4e aux Championnats d'Europe en 2022 (sur 100 m dos, sur 200 m dos et avec le 4x200 m libre), a explosé d'une demi-seconde son record national dans cette finale en nageant en 1'55''34. Et il le fallait: 4e, le Français Mewen Tomac a réalisé 1'55''79. L'or est revenu au Hongrois Hubert Kos (1'54''15), l'argent à l'Américain Ryan Murphy (1'54''83).

Revanche

'Je suis très content. J'ai pris ma revanche sur les Européens, c'est ce que je cherchais ici. J'étais dégoûté par toutes ces 4es places. C'est une belle revanche de finir au 3e rang. Et en plus c'est au niveau mondial', a lâché au micro de la RSI un Roman Mityukov ému mais posé.

'J'ai évolué mentalement (depuis un an). J'ai dû apprendre à me calmer. J'ai trouvé le moyen de canaliser mon énergie, de ne pas trop penser à cette finale. C'est très dur quand tu commences à trop réfléchir car tu sais que le podium est possible, et tu dors alors mal', a raconté le Genevois, qui a parfaitement su gérer ses émotions vendredi pour signer son premier grand exploit.

/ATS