Médaille de bronze pour la Suisse par équipes mixtes

Aux Championnats du monde à Bakouriani en Géorgie, la Suisse a enlevé la médaille de bronze du slalom parallèle par équipes mixtes.

Julie Zogg, couronnée la veille en individuel, et Dario Caviezel ont remporté la petite finale contre Italie 1 formé de Maurizio Bormolini et de Lucia Dalmasso. En demi-finales, les Suisses s'étaient inclinés pour six centièmes face à Autriche 1. Ces mêmes Autrichiens ont perdu de manière surprenante la finale contre Italie 2.

Il s'agit de la quatrième médaille pour la délégation suisse lors de ces Mondiaux qui ont débuté dimanche.

L'autre duo helvétique formé de Ladina Jenny et de Gian Casanova a été éliminé en huitièmes de finale par la Slovénie.

