Maja Neuenschwander arrête la compétition

Maja Neuenschwander met fin à sa carrière de sportive d'élite. La détentrice du record de Suisse du marathon quittera le cadre de Swiss Athletics à la fin de la saison.

'L'enthousiasme de courir est toujours présent et sera toujours là', souligne Neuenschwander dans un communiqué de Swiss Athletics. Toutefois, le temps est venu de faire place à un nouvel objectif dans la vie de la Bernoise de 40 ans. Six fois championne de Suisse, elle poursuivra sa tâche au sein de Swiss Olympic, plus particulièrement comme responsable du projet 'Femme et sport d'élite'.

Neuenschwander a pris part aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et à Rio en 2016. Son meilleur résultat dans un grand rendez-vous international date des Championnats d'Europe 2014 à Zurich avec une 9e place en marathon. En avril 2015, elle avait remporté le Marathon de Vienne. La même année, elle avait établi son record de Suisse en 2h26'49'' à Berlin.

/ATS